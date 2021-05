DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: Marc Marquez davanti con asfalto bagnato! (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 Anche Mir abbassa il proprio tempo e resta secondo a 62 millesimi da Marquez. Miller è rientrato ai box e non si è migliorato. 10.21 SI MIGLIORA ANCORA Marquez! 1’42?704! Lo spagnolo sta andando fortissimo, ha trovato il giusto feeling col bagnato! 10.21 Bagnaia rientra ai box. 10.20 Mir 2° a 93 millesimi da Marquez. Ma arriva Miller… 10.20 Ora ha smesso di piovere e l’asfalto inizia ad asciugarsi. 10.19 Bagnaia è 4° a 1?146. Sta migliorando il passo dell’italiano. 10.18 TEMPONE DI Marc Marquez! 1’42?894 con gomme nuove medie da bagnato! Lo spagnolo sale al comando. 10.16 Il video della scivolata di Jack Miller con la Suzuki: The conditions catch out @jackmilleraus! A ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22 Anche Mir abbassa il proprio tempo e resta secondo a 62 millesimi da. Miller è rientrato ai box e non si è migliorato. 10.21 SI MIGLIORA ANCORA! 1’42?704! Lo spagnolo sta andando fortissimo, ha trovato il giusto feeling col10.21 Bagnaia rientra ai box. 10.20 Mir 2° a 93 millesimi da. Ma arriva Miller… 10.20 Ora ha smesso di piovere e l’inizia ad asciugarsi. 10.19 Bagnaia è 4° a 1?146. Sta migliorando il passo dell’italiano. 10.18 TEMPONE DI! 1’42?894 con gomme nuove medie daLo spagnolo sale al comando. 10.16 Il video della scivolata di Jack Miller con la Suzuki: The conditions catch out @jackmilleraus! A ...

