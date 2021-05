DIRETTA MotoGP | GP Francia LIVE | Bagnaia eliminato | tra poco la Q2

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Per Francescoè un week-end storto. Male al venerdì, ancora peggio al sabato. Domani deve sperare nella pioggia per provare a limitare i danni. Ma partire dal 16° posto sulla griglia di partenza fa sì che il week-end sia fortemente compromesso. 14.29 Savadori ha vinto la scommessa: è stata la mossa vincente montare gomme medie da bagnato. Tutti gli altri hanno continuato a girare con le soft. 14.28 3° Aleix Espargarò, seguono Mir, Rins,, Petrucci, Lecuona, Alex Marquez, Rabat, Binder e Bastianini. 14.27 Lorenzo Savadori (Aprilia) chiude al primo posto in 1’42?550. 2° Luca Marini (Ducati VR46) a 0.802. Due italiani dunque accedono alla Q2. 14.26 Fuori. Che mazzata per il Mondiale. 14.25 Aleix Espargarò davanti a Savadori, due ...

Advertising

ashmawyomar11 : RT @SkySportMotoGP: ?? SAVADORI E MARINI VANNO AL Q2 ? Eliminate le Suzuki e Bagnaia I tempi ? - 67calino : RT @SkySportMotoGP: ?? SAVADORI E MARINI VANNO AL Q2 ? Eliminate le Suzuki e Bagnaia I tempi ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? SAVADORI E MARINI VANNO AL Q2 ? Eliminate le Suzuki e Bagnaia I tempi ? - Zr_4G : RT @SkySportMotoGP: ?? SAVADORI E MARINI VANNO AL Q2 ? Eliminate le Suzuki e Bagnaia I tempi ? - SkySportMotoGP : ?? SAVADORI E MARINI VANNO AL Q2 ? Eliminate le Suzuki e Bagnaia I tempi ? -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA MotoGP

LaMoto 2 Moto 3 Calendario Gp Francia: orari e dove vederlo in tv Motomondiale: la classifica - il calendario Qualifichedalle 14.10Marc Marquez è il migliore ...di Stefano Belli}/ Prove libere live e streaming video: Fp2, Zarco d'un soffio!, QUALIFICHE GP FRANCIA: VIA ALLA FP4 Alle ore 13.30 prenderà il via la quarta e ultima ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26 Le FP4 dureranno 30 minuti. Al momento non piove. 13.25 A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio di Francia hanno vinto sette differenti Case.Oggi è la volta del commento del nostro inviato sui circuiti del motomondiale Giovanni Zamagni che ci racconterà di come sono andate le qualifiche assieme al due volte campione del mondo Manuel Poggia ...