DIRETTA Giro d’Italia, ottava tappa LIVE: si può smuovere la classifica (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia 2021 I paesi attraversati dalla tappa odierna – Il percorso della Foggia – Guardia Sanframondi – Dove vedere in TV l’ottava tappa del Giro d’Italia 2021 – La Fagianata di Riccardo Magrini 12.24 Giovanni Visconti ai microfoni di RaiSport: “Queste sono le tappe in cui sono sempre andato bene. ma quest’anno ho avuto molti problemi fisici che non mi hanno permesso di andare in fuga. La voglia di provarci però c’è, oggi la fuga potrebbe arrivare. Da qui alla fine del Giro posso andare in condizione, non mi è mai piaciuto fare solo numero. La grinta c’è, spero che arrivi la forma necessaria”. 12.21 Se i primi cento chilometri ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DEL2021 I paesi attraversati dallaodierna – Il percorso della Foggia – Guardia Sanframondi – Dove vedere in TV l’del2021 – La Fagianata di Riccardo Magrini 12.24 Giovanni Visconti ai microfoni di RaiSport: “Queste sono le tappe in cui sono sempre andato bene. ma quest’anno ho avuto molti problemi fisici che non mi hanno permesso di andare in fuga. La voglia di provarci però c’è, oggi la fuga potrebbe arrivare. Da qui alla fine delposso andare in condizione, non mi è mai piaciuto fare solo numero. La grinta c’è, spero che arrivi la forma necessaria”. 12.21 Se i primi cento chilometri ...

Advertising

Bardiani_CSF : ????? Tappa 8 del Giro d'Italia una frazione che si preannuncia spettacolare in particolare per i cacciatori di tapp… - ziobaffone : Diretta partenza giro d'italia. Intervista a ciclista israeliano (non ricordo il nome): 'Sono preoccupato perché a… - lillydessi : Giro d'Italia, alle 12.40 la 8ª tappa Foggia-Guardia Sanframondi | La diretta - La Gazzetta dello Sport… - serettosina : @19cecilia06 Seguire una persona che insulta tutto e tutti e per prendervi in giro organizza una diretta su temi ch… - fabiofabbretti : La lunga diretta del #Giro su Rai 2 al 9.8% (Giro all'Arrivo 14.7%) -