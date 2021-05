DIRETTA Giro d’Italia, ottava tappa LIVE: Goossens passa per primo in vetta al GPM di Bocca della Selva. Ritirato Caleb Ewan (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021 I paesi attraversati dalla tappa odierna – Il percorso della Foggia – Guardia Sanframondi – Dove vedere in TV l’ottava tappa del Giro d’Italia 2021 – La Fagianata di Riccardo Magrini 16.02 Anche il gruppo ha iniziato la discesa. 15.59 Mancano 48 chilometri al traguardo per i fuggitivi. 15.56 I fuggitivi sono passati al GPM. primo posto per Goossens, poi Arndt e Gavazzi. 15.53 Il gruppo, ora, ha recuperato qualcosa sui fuggitivi. Il distacco dei battistrada è attorno ai 7’20”. 15.50 Ricordiamo la composizione del gruppo dei fuggitivi: Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL2021 I paesi attraversati dallaodierna – Il percorsoFoggia – Guardia Sanframondi – Dove vedere in TV l’del2021 – La Fagianata di Riccardo Magrini 16.02 Anche il gruppo ha iniziato la discesa. 15.59 Mancano 48 chilometri al traguardo per i fuggitivi. 15.56 I fuggitivi sonoti al GPM.posto per, poi Arndt e Gavazzi. 15.53 Il gruppo, ora, ha recuperato qualcosa sui fuggitivi. Il distacco dei battistrada è attorno ai 7’20”. 15.50 Ricordiamo la composizione del gruppo dei fuggitivi: Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni ...

Advertising

GiuvaSkin : RT @ziobaffone: Diretta partenza giro d'italia. Intervista a ciclista israeliano (non ricordo il nome): 'Sono preoccupato perché a casa ci… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia ottava tappa LIVE: i fuggitivi conservano 7? di vantaggio sul plotone. Ewab abbandona -… - Quot_Molise : Il Giro d'Italia a Campobasso: la diretta del passaggio dell'8° tappa (FOTO E VIDEO) | - AlMaran83 : RT @ziobaffone: Diretta partenza giro d'italia. Intervista a ciclista israeliano (non ricordo il nome): 'Sono preoccupato perché a casa ci… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: nove corridori all’attacco il gruppo a 6?. Ewan costretto al riti… -