DIRETTA Giro d’Italia, ottava tappa LIVE: ancora nessuna fuga, Ewan cade e si ritira (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021 I paesi attraversati dalla tappa odierna – Il percorso della Foggia – Guardia Sanframondi – Dove vedere in TV l’ottava tappa del Giro d’Italia 2021 – La Fagianata di Riccardo Magrini 14.01 E’ di 44,5 km/h la media dopo la prima ora. 13.58 Tornando in corsa, continuano i vari tentativi per mandare via la fuga, il gruppo è assai allungato. 13.56 Sfortunatissimo il velocista australiano, che aveva vinto due tappe in questa prima settimana vestendo con merito la maglia ciclamino. 13.55 Intanto arriva una brutta notizia da radiocorsa: Caleb Ewan ha lasciato il Giro d’Italia. ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL2021 I paesi attraversati dallaodierna – Il percorso della Foggia – Guardia Sanframondi – Dove vedere in TV l’del2021 – La Fagianata di Riccardo Magrini 14.01 E’ di 44,5 km/h la media dopo la prima ora. 13.58 Tornando in corsa, continuano i vari tentativi per mandare via la, il gruppo è assai allungato. 13.56 Sfortunatissimo il velocista australiano, che aveva vinto due tappe in questa prima settimana vestendo con merito la maglia ciclamino. 13.55 Intanto arriva una brutta notizia da radiocorsa: Calebha lasciato il. ...

