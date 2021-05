Diabolik | il fumetto n 1 oggi vale fino a 5000 euro | serie e copertina

(Di sabato 15 maggio 2021) Quantonumero 1?il valore di questo albo arriva: come riconosceregiusta.Un personaggio che ha fatto la storia delitaliano, divenuto famoso anche all’estero per le sua gesta. Stiamo parlando di, un ladro di un’abilità e un’ingegnosità fuori dal comune, capace di assumere diverse fisionomie grazie a maschere di plastica sottilissima che lui stesso aveva inventato e provvedeva a realizzare. Frutto dell’immaginazione delle sorelle Angela e Luciana Giussani, che lanciano questonegli anni ’60: ragazze che venivano dalla borghesia della Milano bene, imprenditrici quando ancora ...

Inoltre, fu l'apripista del fumetto nero a cui si aggiunsero Satanik e Criminal. Per via delle ambiguità tra bene e male e delle tematiche trattate, questo nuovo genere, negli anni 60 fu ... passando per il bando fascista e il successivo dopoguerra nel mito di Tex, Zagor e Diabolik, ... Igort, ZeroCalcare, Maddox, si può dire che il fumetto italiano ci abbia sempre regalato un avvincente ...