Di Maio: “Ok a turisti da USA-Canada-Giappone” (Di sabato 15 maggio 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato che gli spostamenti a scopo turistico saranno consentiti da USA, Canada e Giappone. Ha poi affermato che con questi Paesi l’Italia rafforzerà i voli Covid free. Di Maio ha detto: “Ok ai turisti da USA, Canada e Giappone. Apriamo così a un turismo sicuro da tutti gli Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Diha annunciato che gli spostamenti a scopoco saranno consentiti da USA,. Ha poi affermato che con questi Paesi l’Italia rafforzerà i voli Covid free. Diha detto: “Ok aida USA,. Apriamo così a un turismo sicuro da tutti gli

Ultime Notizie dalla rete : Maio turisti Di Maio: 'Ok a turisti da Usa - Canada - Giappone con voli Covid free' Gli spostamenti a scopo turistico saranno consentiti anche da Stati Uniti, Canada e Giappone, 'Paesi con i quali rafforziamo i voli Covid free'. E' quanto afferma il ministro Luigi Di Maio, aggiungendo: 'Apriamo così a un turismo sicuro da tutti gli Stati del G7 dopo oltre un anno. Finora con i voli Covid free non si poteva venire in Italia per turismo dai Paesi extra Ue. Ora ...

