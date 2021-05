Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta rivela cosa c’è scritto nella lettera anonima (Di sabato 15 maggio 2021) Si continua a cercare Denise Pipitone, scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo. La piccola, che ai tempi aveva quasi 4 anni, è scomparsa dopo essere uscita dalla casa della nonna per correre dietro a un cuginetto; da allora di lei non si è saputo più nulla. Da 17 anni Piera Maggio, mamma della piccola Denise, insieme Piero Pulizzi (padre della bambina), con l’aiuto dell’avvocato Giacomo Frazzitta continuano le ricerche con appelli e non solo. Nelle ultime settimane qualcosa sembra essersi mossa, portando anche a nuove rilevazioni nella vecchia casa dell’ex moglie di Piero Pulizzi, Anna Corona. La donna, insieme alla figlia, è stata considerata in passato implicata nel caso, come la figlia Jessica, quest’ultima però è stata assolta in tre gradi di giudizio. Se ... Leggi su howtodofor (Di sabato 15 maggio 2021) Si continua a cercare, scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo. La piccola, che ai tempi aveva quasi 4 anni, è scomparsa dopo essere uscita dalla casa della nonna per correre dietro a un cuginetto; da allora di lei non si è saputo più nulla. Da 17 anni Piera Maggio, mamma della piccola, insieme Piero Pulizzi (padre della bambina), con l’aiuto delGiacomocontinuano le ricerche con appelli e non solo. Nelle ultime settimane qualsembra essersi mossa, portando anche a nuove rilevazionivecchia casa dell’ex moglie di Piero Pulizzi, Anna Corona. La donna, insieme alla figlia, è stata considerata in passato implicata nel caso, come la figlia Jessica, quest’ultima però è stata assolta in tre gradi di giudizio. Se ...

