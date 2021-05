Denise Pipitone, il durissimo sfogo di Piera Maggio: il motivo è molto serio (Di sabato 15 maggio 2021) Nuovo capitolo del caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Questa volta al centro delle polemiche c’è l’attenzione mediatica che si è riaccesa sul caso negli ultimi tempi. Scontro a distanza tra il giornalista Carmelo Abbate da una parte e Piera Maggio e l’avvocato Giacomo Frazzitta dall’altra. Tutto è iniziato da un tweet di Carmelo Abbate: “Ci mancava solo il vescovo, il quale non ha niente di meglio da fare – ha scritto il giornalista -. Anna Corona e Jessica Pulizzi sono vittime di tortura mediatica, alimentata ad arte e consumata per ragioni di share e like. Fermatevi fino a quando siete in tempo o qualcuno si farà del male“. Le parole di Abbate si riferiscono ai recenti sviluppi che riguardano Anna Corona, con la botola scoperta nella casa dove abitava e la testimonianza ... Leggi su howtodofor (Di sabato 15 maggio 2021) Nuovo capitolo del caso, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Questa volta al centro delle polemiche c’è l’attenzione mediatica che si è riaccesa sul caso negli ultimi tempi. Scontro a distanza tra il giornalista Carmelo Abbate da una parte ee l’avvocato Giacomo Frazzitta dall’altra. Tutto è iniziato da un tweet di Carmelo Abbate: “Ci mancava solo il vescovo, il quale non ha niente di meglio da fare – ha scritto il giornalista -. Anna Corona e Jessica Pulizzi sono vittime di tortura mediatica, alimentata ad arte e consumata per ragioni di share e like. Fermatevi fino a quando siete in tempo o qualcuno si farà del male“. Le parole di Abbate si riferiscono ai recenti sviluppi che riguardano Anna Corona, con la botola scoperta nella casa dove abitava e la testimonianza ...

