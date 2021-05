Denise, dopo 17 anni continuano le indagini che non furono mai fatte (Di sabato 15 maggio 2021) A distanza di 17 anni dalla scomparsa di sua figlia, per la prima volta parla il padre di Denise Pipitone. E, intanto, continuano le ispezioni a casa diAnna Corona. Non si fermano le indagini sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nell’ormai lontano 2004 mentre si trovava con la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 15 maggio 2021) A distanza di 17dalla scomparsa di sua figlia, per la prima volta parla il padre diPipitone. E, intanto,le ispezioni a casa diAnna Corona. Non si fermano lesul caso diPipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nell’ormai lontano 2004 mentre si trovava con la L'articolo proviene da Leggilo.org.

