Del Piero e Costacurta: "Rigore Juventus, Perisic non fa nulla é Cuadrado che cerca il contatto"

Il Rigore concesso alla Juventus per fallo di Perisic su Cuadrado viene commentato pure da Alessandro Del Piero. Ospite di Sky Sport l'ex capitano della Juventus ammette: "Penso che gli arbitri ogni tanto debbano spiegare certe cose. In questo episodio il VAR non può intervenire perché non può valutare l'entità, ma vedendolo al replay Perisic non fa nulla e sembra proprio che la gamba di Cuadrado entri dentro le sue. Io vengo anche da un calcio nel quale nessuno dei tre episodi sarebbe stato da Rigore". Il Rigore concesso alla Juventus da Calvarese

FcInterNewsit : Del Piero: 'Perisic non fa niente, è Cuadrado che va verso di lui. L'arbitro dovrebbe spiegare cosa ha visto'

Del Piero: 'Onestamente Perisic non fa niente. E' la gamba di Cuadrado che va verso di lui. Sarebbe bello che Calvarese venisse a spiegare cosa ha visto'