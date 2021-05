Del Piero: "Cuadrado - Perisic? Nessun rigore, gli arbitri spieghino" (Di sabato 15 maggio 2021) Un finale di partita infuocato quello tra Juve e Inter , portato a casa dalla squadra di Pirlo grazie al rigore trasformato da Cuadrado . Un episodio contestato dai nerazzurri e anche dagli ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) Un finale di partita infuocato quello tra Juve e Inter , portato a casa dalla squadra di Pirlo grazie altrasformato da. Un episodio contestato dai nerazzurri e anche dagli ...

Ultime Notizie dalla rete : Del Piero Del Piero: "Cuadrado - Perisic? Nessun rigore, gli arbitri spieghino" " Perisic non fa niente , io lo vedo fermo - le parole di Alessandro Del Piero - Gli arbitri (gara diretta da Calvarese , ndr) dovrebbero venire qui a spiegarci cosa hanno visto. Cuadrado fa delle ...

