Deep Purple: tour italiano spostato al 2022 (Di sabato 15 maggio 2021) La pandemia di coronavirus colpisce ancora. Un comunicato ha annunciato che le date del tour italiano dei Deep Purple sono posticipate al 2022. Oltre alle due date già previste a Bologna e Milano, è stata aggiunta una terza data a Roma. Inoltre lo show al Mediolanum forum di Assago avrà come special guest Jefferson Starship. Rimandato nuovamente il tour italiano dei Deep Purple? Le date del tour italiano dei Deep Purple sono state posticipate al 2022. Un comunicato afferma che, a seguito della pandemia di coronavirus, le due date italiane del “The Whoosh! tour” sono state posticipate di un anno con l’aggiunta di uno show a Roma ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) La pandemia di coronavirus colpisce ancora. Un comunicato ha annunciato che le date deldeisono posticipate al. Oltre alle due date già previste a Bologna e Milano, è stata aggiunta una terza data a Roma. Inoltre lo show al Mediolanum forum di Assago avrà come special guest Jefferson Starship. Rimandato nuovamente ildei? Le date deldeisono state posticipate al. Un comunicato afferma che, a seguito della pandemia di coronavirus, le due date italiane del “The Whoosh!” sono state posticipate di un anno con l’aggiunta di uno show a Roma ...

Ultime Notizie dalla rete : Deep Purple Deep Purple: tour italiano posticipato al 2022 I Deep Purple comunicano che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19, le due date italiane del 'The Whoosh! Tour' sono state posticipate al prossimo anno con l'aggiunta di una nuova data ...

