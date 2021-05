De Palma (Nursing Up): «Senza infermieri non c’è futuro per la sanità italiana!». (Di sabato 15 maggio 2021) L’indagine pubblicata su Lancet invita a riflettere su tutte le carenze di una Italia dove la media di 1 infermiere ogni 11 pazienti rappresenta il quadro desolante di una realtà disomogenea e sguarnita di personale di assistenza». «Le carenze di personale infermieristico pesano come macigni e rappresentano un colpo di mannaia che si abbatte ogni giorno sulla stabilità del nostro sistema sanitario. Ma soprattutto la cronica emorragia di personale e quella disorganizzazione, quel pressappochismo della pubblica amministrazione, che si traducono nell’immobilismo delle assunzioni, finiscono con il penalizzare gravemente la salute del paziente. Lo dimostrano i dati dell’indagine australiana pubblicata su Lancet. Cosa centra l’Australia con noi? I conti si fanno presto e sono impietosi. Se oltre Oceano la realtà sanitaria ci racconta di una invidiabile efficienza legata ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) L’indagine pubblicata su Lancet invita a riflettere su tutte le carenze di una Italia dove la media di 1 infermiere ogni 11 pazienti rappresenta il quadro desolante di una realtà disomogenea e sguarnita di personale di assistenza». «Le carenze di personalestico pesano come macigni e rappresentano un colpo di mannaia che si abbatte ogni giorno sulla stabilità del nostro sistema sanitario. Ma soprattutto la cronica emorragia di personale e quella disorganizzazione, quel pressappochismo della pubblica amministrazione, che si traducono nell’immobilismo delle assunzioni, finiscono con il penalizzare gravemente la salute del paziente. Lo dimostrano i dati dell’indagine australiana pubblicata su Lancet. Cosa centra l’Australia con noi? I conti si fanno presto e sono impietosi. Se oltre Oceano la realtà sanitaria ci racconta di una invidiabile efficienza legata ...

