De Gregori live in Sicilia | Enna | Taormina e Bagheria

(Di sabato 15 maggio 2021) Quest’estate, Francesco de, sarà in concerto nelle principali location all’aperto della nostra penisola, con “DE& BAND– GREATEST HITS”, che lo vedrà protagonista anche in, per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio. Tre gli esclusivi appuntamenti nell’Isola: venerdì 16 luglio nel suggestivo Castello di Lombardia di(in collaborazione con il Comune di), l’indomani (sabato 17 luglio) al Teatro Antico di, concludendo domenica 18 luglio in Piazza Stazione a(PA), ospite del GoGreen Festival (in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di). La band che accompagnerà Desul palco è composta da Guido ...

Francesco Detorna. Quest'estate, sarà in concerto con "De& Band- Greatest Hits", tour che, a partire da luglio, lo vedrà protagonista sui palchi d'Italia all'aperto per proporre le ...Tre date toscane (Pistoia, Forte dei Marmi e Pisa) in estate per il tour di Francesco Deche torna alcon De& Band" Greatest Hits : il tour che, a partire dal mese di luglio, lo vedrà protagonista sui palchi d'Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative ...Quest’estate, Francesco de Gregori, sarà in concerto nelle principali location all’aperto della nostra penisola, con “DE GREGORI & BAND LIVE – GREATEST ...La grande musica italiana torna allo Sferisterio che, il 21 agosto, aprirà le porte a Francesco De Gregori (nella foto). Una serata per recuperare l’appuntamento che si sarebbe dovuto svolgere ad agos ...