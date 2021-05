De Carolis-Richards, il montepremi. Quanti soldi guadagna l’italiano: la borsa e le cifre (Di sabato 15 maggio 2021) Giovanni De Carolis affronterà Lerrone Richard per il titolo europeo dei pesi supermedi. Stasera (attorno alle ore 22.30) il pugile italiano salirà sul ring di Manchester per incrociare i guantoni con il britannico, ben consapevole che servirà un colpaccio per conquistare la corona continentale. Si tratta di un’occasione d’oro per il nostro portacolori, probabilmente una delle ultime della sua carriera: sono passati cinque anni da quando si laureò Campione del Mondo WBA, ora ha questa opportunità per tornare ai vertici internazionali e magari procurarsi anche un incontro con un titolo iridato in palio. Guarda in streaming live De Carolis-Richards su DAZN Si preannuncia grandissima battaglia, il 36enne partirà sfavorito sulla carta contro l’imbattuto britannico, otto anni più giovane di lui e al primo grande confronto internazionale ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Giovanni Deaffronterà Lerrone Richard per il titolo europeo dei pesi supermedi. Stasera (attorno alle ore 22.30) il pugile italiano salirà sul ring di Manchester per incrociare i guantoni con il britannico, ben consapevole che servirà un colpaccio per conquistare la corona continentale. Si tratta di un’occasione d’oro per il nostro portacolori, probabilmente una delle ultime della sua carriera: sono passati cinque anni da quando si laureò Campione del Mondo WBA, ora ha questa opportunità per tornare ai vertici internazionali e magari procurarsi anche un incontro con un titolo iridato in palio. Guarda in streaming live Desu DAZN Si preannuncia grandissima battaglia, il 36enne partirà sfavorito sulla carta contro l’imbattuto britannico, otto anni più giovane di lui e al primo grande confronto internazionale ...

