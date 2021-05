Ddl Zan, mobilitazioni in tutta Italia a favore del disegno di legge contro l’omotransfobia (Di sabato 15 maggio 2021) Giornata di mobilitazione in tutta Italia per il Ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia. Da Roma a Milano, passando per Bari, Rimini, Torino, Cagliari e Firenze, in tantissimi sono scesi in piazza per chiedere il via libera definitivo al ddl, già approvato alla Camera ma ostaggio dell’ostruzionismo della Lega al Senato. Le iniziative sono cominciate questo pomeriggio alle 16 in Piazza del Popolo a Roma, dove tante bandiere arcobaleno hanno preso a sventolare. Presenti, oltre alle realtà rappresentative delle comunità Lgbtqia+, anche quelle delle persone con disabilità, del mondo femminista e degli studenti. Fra i numerosi striscioni mostrati nel corso della giornata, si distingue la scritta “basta ribassi! legge Zan subito”. La manifestazione principale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Giornata di mobilitazione inper il Ddl Zan, ildi. Da Roma a Milano, passando per Bari, Rimini, Torino, Cagliari e Firenze, in tantissimi sono scesi in piazza per chiedere il via libera definitivo al ddl, già approvato alla Camera ma ostaggio dell’ostruzionismo della Lega al Senato. Le iniziative sono cominciate questo pomeriggio alle 16 in Piazza del Popolo a Roma, dove tante bandiere arcobaleno hanno preso a sventolare. Presenti, oltre alle realtà rappresentative delle comunità Lgbtqia+, anche quelle delle persone con disabilità, del mondo femminista e degli studenti. Fra i numerosi striscioni mostrati nel corso della giornata, si distingue la scritta “basta ribassi!Zan subito”. La manifestazione principale ...

