Ddl Zan: in centinaia in piazza del Popolo per la legge contro l’omotransfobia (FOTO) (Di sabato 15 maggio 2021) “Sì al Ddl Zan, subito“: il messaggio forte e chiaro sta rimbombando in tutte le Piazze d’Italia, oltre 50 in questa settimana. A Roma ha preso da poco il via la manifestazione per l’approvazione del Ddl Zan in piazza del Popolo con uno slogan chiaro e preciso: “Per la legge Zan e molto di più: non un passo indietro“. Il messaggio, di fondo, è proprio questo: approvare il provvedimento senza modifiche, così com’è, senza passi indietro. Sono in centinaia sotto il cielo dellaCapitale a manifestare per i proprio diritti, quelli della comunità Lgbtqia+. legge Zan: la manifestazione a Roma La legge contro l’omotransfobia è un diritto, non si può guardare alla violenza tutta allo stesso modo; “Un caso di lesbofobia non può finire nel database unico per le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) “Sì al Ddl Zan, subito“: il messaggio forte e chiaro sta rimbombando in tutte le Piazze d’Italia, oltre 50 in questa settimana. A Roma ha preso da poco il via la manifestazione per l’approvazione del Ddl Zan indelcon uno slogan chiaro e preciso: “Per laZan e molto di più: non un passo indietro“. Il messaggio, di fondo, è proprio questo: approvare il provvedimento senza modifiche, così com’è, senza passi indietro. Sono insotto il cielo dellaCapitale a manifestare per i proprio diritti, quelli della comunità Lgbtqia+.Zan: la manifestazione a Roma Laè un diritto, non si può guardare alla violenza tutta allo stesso modo; “Un caso di lesbofobia non può finire nel database unico per le ...

Advertising

pietroraffa : 'Ce lo chiede l'Europa, di mangiare da schifo'. 'Ci chiede anche di munirci di bavaglio raccomandando un ddl Zan i… - HuffPostItalia : Il Ddl Zan può far bene soprattutto ai bambini (tutti) di domani - IsabellaRauti : Sabato #15maggio, dalle ore 15.00, in Piazza Duomo a #Milano contro il Ddl Zan. #restiamoliberi #noddlzan… - TerroneDoc : RT @VittorioSgarbi: Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: immorale oer i bambini! Siamo n… - luisa13371193 : RT @ProVitaFamiglia: L’intervento di Massimo Gandolfini: “Grazie per essere qui a dimostrare che l’Italia crede ancora nella famiglia. Ques… -