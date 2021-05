Ddl Zan | a Roma la manifestazione con 120 realtà | “Sì all’approvazione”

(Di sabato 15 maggio 2021)oggi a Piazza del Popolo, a, che vede protagoniste oltre 120 associazioni eper sostenere l’approvazione del ddl Zan. “Una cosa del genere non si vedeva da tanto tempo: 120che vengono da tutta Italia. Ci ritroviamo in piazza così con tanti mondi, non solo quello Lgbt, ma anche quello delle donne e delle persone disabili. Quindi è una piazza intersezionale”, dichiara all‘Adnkronos Claudio Mazzella, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. “Chiediamo l’approvazione immediata del ddl Zan, e senza nessun compromesso al ribasso, senza nessuna modifica, e come dice lo stesso slogan della‘non un passo indietro’”, evidenzia Mazzella aggiungendo che saranno rispettate tutte le norme di sicurezza anti Covid. “Mi aspetto una larga ...

pietroraffa : 'Ce lo chiede l'Europa, di mangiare da schifo'. 'Ci chiede anche di munirci di bavaglio raccomandando un ddl Zan i… - HuffPostItalia : Il Ddl Zan può far bene soprattutto ai bambini (tutti) di domani - IsabellaRauti : Sabato #15maggio, dalle ore 15.00, in Piazza Duomo a #Milano contro il Ddl Zan. #restiamoliberi #noddlzan… - Mania48Mania53 : RT @VoxNewsInfo2: : Migliaia alla manifestazione contro il ddl Zan: gruppo di violenti tenta di fermarla - Gianluc68325330 : RT @VittorioSgarbi: Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: immorale oer i bambini! Siamo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

... spintoni e qualche manganellata oggi pomeriggio a Milano fra la Polizia e un gruppo di manifestanti intervenuti in piazza del Duomo per protestare contro un'iniziativa anti -. Il presidio ...Io non so se è una censura quella operata dalle librerie Feltrinelli ai danni del libro di Alfredo Mantovano sul. Certamente è un segnale, l'ennesimo. Se davvero i librai della nota catena non accettano ordinazioni di "Legge omofobia. Perché non va", come ha denunciato l'editore Cantagalli, potrebbe ...1' di lettura 15/05/2021 - Oggi pomeriggio, alle 16, Pd e Giovani Democratici della Provincia di Pesaro e Urbino sono scesi in piazza della Libertà, al fianco di Arcigay Agorà, per promuovere l’import ...(Agenzia Vista) Milano, 15 Maggio 2021 Momenti di tensione in zona Duomo, a Milano. Una cinquantina di ragazze e ragazzi di Rete Studenti Milano ha cercato di raggiungere il presidio contro il ...