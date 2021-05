Ddl Zan, a Roma la manifestazione con 120 realtà: “Sì all’approvazione” (Di sabato 15 maggio 2021) manifestazione oggi a Piazza del Popolo, a Roma, che vede protagoniste oltre 120 associazioni e realtà per sostenere l’approvazione del ddl Zan. “Una cosa del genere non si vedeva da tanto tempo: 120 realtà che vengono da tutta Italia. Ci ritroviamo in piazza così con tanti mondi, non solo quello Lgbt, ma anche quello delle donne e delle persone disabili. Quindi è una piazza intersezionale”, dichiara all‘Adnkronos Claudio Mazzella, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. “Chiediamo l’approvazione immediata del ddl Zan, e senza nessun compromesso al ribasso, senza nessuna modifica, e come dice lo stesso slogan della manifestazione ‘non un passo indietro’”, evidenzia Mazzella aggiungendo che saranno rispettate tutte le norme di sicurezza anti Covid. “Mi aspetto una larga ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 maggio 2021)oggi a Piazza del Popolo, a, che vede protagoniste oltre 120 associazioni eper sostenere l’approvazione del ddl Zan. “Una cosa del genere non si vedeva da tanto tempo: 120che vengono da tutta Italia. Ci ritroviamo in piazza così con tanti mondi, non solo quello Lgbt, ma anche quello delle donne e delle persone disabili. Quindi è una piazza intersezionale”, dichiara all‘Adnkronos Claudio Mazzella, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. “Chiediamo l’approvazione immediata del ddl Zan, e senza nessun compromesso al ribasso, senza nessuna modifica, e come dice lo stesso slogan della‘non un passo indietro’”, evidenzia Mazzella aggiungendo che saranno rispettate tutte le norme di sicurezza anti Covid. “Mi aspetto una larga ...

