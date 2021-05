Daydreamer anticipazioni 19 maggio 2021 | il piano di Selim

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 maggio 2021)dopo aver scoperto che Melahat potrebbe essere appena diventata molto ricca, prenderà una decisione che vedrete nel corso della puntata didel 19. L’uomo infatti decide di tentare il tutto per tutto per avvicinare la donna e per diventare il suo uomo in modo da potersi accaparrare tutti i soldi che lei ha ricevuto in eredità. Riuscirà davvero nel suo losco intento? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…gran finale: Sanem perde le speranze Nel finale della soap turca la Aydin crederà di aver perso per sempre l’amore della sua vita I protagonisti diavevano ritrovato la felicità e la fiducia reciproca. Can e Sanem stavano per partire con la barca per fare una gita intorno al mondo con destinazione Galapagos. Ma nelle ...