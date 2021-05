Danimarca, nuova stretta sull’immigrazione: critiche dalle Nazioni Unite (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – Nonostante l’appartenenza allo schieramento della sinistra europea (sono membri dell’Alleanza progressista e del Partito socialista europeo), il Partito socialdemocratico di Danimarca sull’immigrazione sta attuando da tempo politiche molto severe. Anche e soprattutto con l’obiettivo di tutelare gli interessi della classe lavoratrice che da sempre lo appoggia.Leggi anche – La linea dura (di sinistra) della Danimarca contro l’immigrazioneNegli ultimi anni il governo di Copenhagen non solo ha imposto norme stringenti per accettare i nuovi arrivati da fuori Europa, ma ha anche ridotto enormemente il numero degli accolti. Di recente ha anche iniziato a rimpatriare molti “rifugiati” siriani in quanto alcune zone della Siria ora sono considerate sicure. Tutto questo tuttavia non basta a fermare il numero degli arrivi. Sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – Nonostante l’appartenenza allo schieramento della sinistra europea (sono membri dell’Alleanza progressista e del Partito socialista europeo), il Partito socialdemocratico dista attuando da tempo politiche molto severe. Anche e soprattutto con l’obiettivo di tutelare gli interessi della classe lavoratrice che da sempre lo appoggia.Leggi anche – La linea dura (di sinistra) dellacontro l’immigrazioneNegli ultimi anni il governo di Copenhagen non solo ha imposto norme stringenti per accettare i nuovi arrivati da fuori Europa, ma ha anche ridotto enormemente il numero degli accolti. Di recente ha anche iniziato a rimpatriare molti “rifugiati” siriani in quanto alcune zone della Siria ora sono considerate sicure. Tutto questo tuttavia non basta a fermare il numero degli arrivi. Sono ...

Advertising

Qualenergiait : L’idea di immagazzinare elettricità rinnovabile nelle pietre fa un passo avanti grazie ad un impianto dimostrativo… - Scacciavillani : RT @tax_analysis: Tassi di interesse negativi in Danimarca, già a partire da 13.500 euro? Il mondo al contrario o è la nuova normalità? htt… - landiniroberto : Aviwest attrezza SNG e #obvanIP per TV2 Danimarca e le coperture live multicasting I #vanSNG di nuova generazione d… - tax_analysis : Tassi di interesse negativi in Danimarca, già a partire da 13.500 euro? Il mondo al contrario o è la nuova normalit… - christian_fsi : @Pietro_Otto TOP 10 #CORRUZIONE (Agg. 2020) 1. ????Danimarca 2. ????Nuova Zelanda 3. ????Finlandia 4. ????Singapore 5. ????S… -