Damiano dei Maneskin sbarca al cinema: sarà nel cast di Crudelia (Di sabato 15 maggio 2021) Damiano David, inconfondibile e sensuale voce dei Maneskin, sarà nel cast di Crudelia, il film diretto da Craig Gillespie con protagonista Emma Stone che racconta la giovinezza della cattivissima Crudelia De Mon, in uscita nelle sale italiane il 26 maggio. Le prime immagini diffuse sui social stanno letteralmente facendo impazzire i fan della rock band romana. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2021 condotto da Amadeus con il brano rock Zitti e Buoni, seguito dall’uscita dell’album Teatro d’Ira Vol.I (già Disco d’Oro), il successo dei Maneskin sembra proprio inarrestabile. Come annunciato sui canali social ufficiali della Disney, Damiano e la collega Victoria De Angelis (bassista della band) faranno parte del cast vocale di ... Leggi su dilei (Di sabato 15 maggio 2021)David, inconfondibile e sensuale voce deineldi, il film diretto da Craig Gillespie con protagonista Emma Stone che racconta la giovinezza della cattivissimaDe Mon, in uscita nelle sale italiane il 26 maggio. Le prime immagini diffuse sui social stanno letteralmente facendo impazzire i fan della rock band romana. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2021 condotto da Amadeus con il brano rock Zitti e Buoni, seguito dall’uscita dell’album Teatro d’Ira Vol.I (già Disco d’Oro), il successo deisembra proprio inarrestabile. Come annunciato sui canali social ufficiali della Disney,e la collega Victoria De Angelis (bassista della band) faranno parte delvocale di ...

Advertising

DisneyStudiosIT : Damiano e Victoria dei @thisismaneskin entrano in scena accanto a #Crudelia! ?? Hanno prestato la voce per un cameo… - hznll28 : RT @domeborriello: Live dalla seconda prova dei #Maneskin. L'esibizione è un crescendo, Damiano sprigiona tutta la sua energia e collassa a… - Hanjie2004 : RT @domeborriello: Live dalla seconda prova dei #Maneskin. L'esibizione è un crescendo, Damiano sprigiona tutta la sua energia e collassa a… - Anitrammarty : RT @domeborriello: Live dalla seconda prova dei #Maneskin. L'esibizione è un crescendo, Damiano sprigiona tutta la sua energia e collassa a… - ManeskinSquad : RT @DisneyStudiosIT: Damiano e Victoria dei @thisismaneskin entrano in scena accanto a #Crudelia! ?? Hanno prestato la voce per un cameo nel… -