Da Rabiot - Sensi a Perisic - Kulu | le possibili variabili decisive del derby d' Italia

La Gazzetta dello Sport

Juve - Inter è un focolaio di motivi di interesse fuori dal campo prima ancora di quelli tecnici. Ma è anche la sfida tra l'organico più ricco del campionato e quello che alla prova del campo si è ...... Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur,, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo. INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic,, ...Derby d'Italia in programma per la 37ª giornata di Serie A: Pirlo sceglie Dybala, Conte punta su Lautaro Martinez.Derby d'Italia essenziale per la corsa Champions, Juventus contro Inter: tutto su formazioni, diretta tv e streaming.