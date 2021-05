Advertising

sole24ore : Oggi riaprono le #piscine. Dal coprifuoco ai centri commerciali nei weekend, ecco le prossime tappe:… - PaoloGentiloni : Dopo sette mesi di chiusura oggi a #Bruxelles riaprono i ristoranti all’aperto. Chioschi, tende, ombrelloni.… - ilpost : Da oggi riaprono le piscine all’aperto - GANapoletano : oggi, dopo un lungo lockdown, riaprono le #terme romane di #ViaTerracina! - AlertVirus : RT @sole24ore: Oggi riaprono le #piscine. Dal coprifuoco ai centri commerciali nei weekend, ecco le prossime tappe: -

Grazie alla collaborazione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Civita Mostre e Musei , da, sabato 15 maggio , sarà nuovamente possibile accedere in sicurezza , dopo la chiusura a causa dell'emergenza sanitaria, al suggestivo percorso dentro Palazzo Valentini tra i resti di "Domus" ..., sabato 15 maggio,le piscine all'aperto e gli stabilimenti balneari, che dovranno attenersi ai protocolli di sicurezza già approvati. In realtà per quanto riguarda gli stabilimenti ...La Città metropolitana di Torino proroga la sospensione della circolazione al transito dal chilometro 6+700 al chilometro 18+460 fino a quando potranno essere garantite le condizioni minime di sicurez ...Nella giornata di ieri, venerdì 14 maggio, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che conferma per la Lombardia la permanenza in ...