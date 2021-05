Da lunedì tutta Italia (quasi) in zona gialla, tranne una regione (Di sabato 15 maggio 2021) Attualmente, gli Italiani che hanno ricevuto la prima dose sono 17.978.876, pari al 30,14% della popolazione. Le persone che hanno fatto anche il richiamo sono, invece, 8.163.050, pari al 13,6% In totale le somministrazioni effettuate fino ad oggi in Italia sono state 26.141.926, e intanto si valuta di inserire i lavoratori dei supermercati tra le categorie da vaccinare con precedenza. Da lunedì 17 maggio sarà solo la Valle d’Aosta a rimanere in zona arancione: anche Sicilia e Sardegna passano in giallo. Intanto, la Lombardia ha annunciato che il 2 giugno aprirà le somministrazioni alla fascia 29-16 anni. Nel resto del Paese stanno già partendo le vaccinazioni per i 40enni. “La prenotazione per gli over 40 è utile ai fini programmatici, ma il focus nazionale rimane sugli over 80, visto che ne mancano ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 15 maggio 2021) Attualmente, glini che hanno ricevuto la prima dose sono 17.978.876, pari al 30,14% della popolazione. Le persone che hanno fatto anche il richiamo sono, invece, 8.163.050, pari al 13,6% In totale le somministrazioni effettuate fino ad oggi insono state 26.141.926, e intanto si valuta di inserire i lavoratori dei supermercati tra le categorie da vaccinare con precedenza. Da17 maggio sarà solo la Valle d’Aosta a rimanere inarancione: anche Sicilia e Sardegna passano in giallo. Intanto, la Lombardia ha annunciato che il 2 giugno aprirà le somministrazioni alla fascia 29-16 anni. Nel resto del Paese stanno già partendo le vaccinazioni per i 40enni. “La prenotazione per gli over 40 è utile ai fini programmatici, ma il focus nazionale rimane sugli over 80, visto che ne mancano ...

Ultime Notizie dalla rete : lunedì tutta Coronavirus: da lunedì l'Italia tutta gialla, oggi al via la stagione balneare Ieri in Italia 7.567 casi e 182 morti, il tasso di positività al 2,5%. Aprono le spiagge in gran parte delle regioni e l'Italia si prepara a diventare tutta 'gialla' da lunedì, tranne la valle d'Aosta che resterà arancione. E da domani chi arriva in Italia dai Paesi dell'Unione Europea, ma anche da Gran Bretagna e Israele, non avrà l'obbligo della ...

