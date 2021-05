Curon | il livello d’acqua si abbassa e riaffiora il paese sommerso in Alto Adige | le immagini spettacolari – Video

(Di sabato 15 maggio 2021) Ildell’acqua è statoto e sono cosìti i resti delnel 1950. Il lago è conosciuto da tempo per il campanile che, isolato tra le gelide acque del Lago di Resia, fa capolino. Negli ultimi anni è diventato famoso nel mondo per il romanzo Resto qui di Marco Balzano e per la fortunata serie Netflix. Tra il 1949-50 la Montedison ha creato il bacino artificiale del Lago di Resia per la produzione di energia elettrica. Per la realizzazione della mega opera il vecchiodicon le sue 163 case fu allagato. L’unico edificio rimasto in piedi è il campanile della chiesa di Sant’Anna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

infoitinterno : Nel lago di Resia si abbassa il livello dell'acqua e riaffiora il paese di 'Curon', sommerso nel 19 - Trentin0 : IL VIDEO - Abbassato il livello del lago di Resia: riappaiono i resti di Curon. - Trentin0 : LA STORIA NASCOSTA - Riaffiora il paese sommerso di Resia: abbassato il livello dell'acqua per lavori di manutenzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Curon livello

Il Fatto Quotidiano

Ildell'acqua si è abbassato per lavori di manutenzione da parte di Alperia. Visibili parti del ... La diga ancora oggi produce energia per 250 milioni di kw/h all'anno Il vecchio paese di, ...era un piccolo borgo composto da 163 case. Nel 1950 venne sommerso per far posto al lago di ... In questo periodo il lago è in manutenzione ed è stato parzialmente svuotato: ildell'acqua ...I lavori di manutenzione al Lago di Resia hanno fatto riaffiorare i resti del paese sommerso, tra i luoghi più suggestivi d’Italia.Dal 1950 si vede solo il campanile spuntare dalle acque, in questi giorni la società idroelettrica ha svuotato l’invaso.