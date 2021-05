Cuadrado: “Gara durissima, bravi a sacrificarci con l’uomo in meno. Champions? Ci crediamo” (Di sabato 15 maggio 2021) Intervistato da Sky Sport, Juan Cuadrado ha commentato la vittoria della Juve sull’Inter, con una sua doppietta, tra l’altro i primi gol in campionato per lui. Queste le sue parole: “E’ stata una partita difficile contro una grandissima squadra come l’Inter. Dopo l’espulsione di Bentancur ci siamo aiutati tutti, soffrendo, mettendoci dietro. Sul rigore ho sentito la fiducia, ne avevo già tirati un paio, mi serviva segnare per forza per darci continuità e sperare nella Champions. Ora Fiorentina-Napoli? Non ci abbiamo pensato. Avevamo in mente solo la Gara di oggi, poi domani certo speriamo che accada qualcosa. Però noi dobbiamo andare avanti”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Intervistato da Sky Sport, Juanha commentato la vittoria della Juve sull’Inter, con una sua doppietta, tra l’altro i primi gol in campionato per lui. Queste le sue parole: “E’ stata una partita difficile contro una grandissima squadra come l’Inter. Dopo l’espulsione di Bentancur ci siamo aiutati tutti, soffrendo, mettendoci dietro. Sul rigore ho sentito la fiducia, ne avevo già tirati un paio, mi serviva segnare per forza per darci continuità e sperare nella. Ora Fiorentina-Napoli? Non ci abbiamo pensato. Avevamo in mente solo ladi oggi, poi domani certo speriamo che accada qualcosa. Però noi dobbiamo andare avanti”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

