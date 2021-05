Crumble salato di zucchine e gorgonzola | Alternativo e originale

Leggi su cityroma

(Di sabato 15 maggio 2021)diricettasprintOggi vi presentiamo un finger foode davvero goloso. Stiamo parlando deldi. Vi occorreranno pochissimi ingredienti, e tutti a basso o bassissimo costo, per realizzare questi semplici finger food fantastici come stuzzichini ma anche perfetti come contorni sfiziosi sia per secondi di carne che di pesce. Si tratta di una preparazionema molto gustosa. E’ un modo semplice sia per deliziare i palati dei vostri compagni con un contorno insolito ma è anche perfetto per far mangiare ai vostri bambini la verdura senza sentire i soliti capricci. Potete infatti sostituire alleun’altra ...