Crozza-De Luca invita i turisti a vedere “l’Italia tutta” ma cita solo luoghi della Campania | “Che colpa ho se i posti belli stanno solo qua?”

(Di sabato 15 maggio 2021) Un esilarante Maurizionei panni di Vincenzo De– nel corsonuova puntata di “Fratelli di” in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove –di tutto il mondo: “Faccio come il Papa alla benedizione urbi et orbi. Visto che come potenza mediatica più o meno ce la giochiamo. Venite ache è un Paesessimo tutto: Reggia di Caserta, Pompei, Paestum, Costiera amalfitana. Sto dicendo? E hoio se in Italia iche vale la pena di...

... il monologo di Maurizio, sul canale 9 della tv, all'interno del suo storico programma di successo 'Fratelli di'. L'artista genovese, giostrando fra le sublimi imitazioni di Dee ...... di Luigi Di Maio e di Vincenzo De. Per recuperare i passati appuntamenti: tutte le puntate e tutti i video di Fratelli di, che nella scorsa stagione ha toccato picchi di oltre 2,1 ..."Non deve passare davanti a nessuno, però in un altro giorno se gli viene la febbre non andiamo in onda" Ma l'appuntamento era già ...GENOVA - “Come ligure, ho tante cose da dire. Diventiamo una riserva come i Sioux”. Così, poco dopo le 22 di venerdì sera, esplode come una fucilata al Paese, il monologo di Maurizio Crozza, sul canal ...