Crotone, un big salta la trasferta di Benevento: i convocati di Cosmi

Tempo di lettura: < 1 minuto

Crotone – Al termine della seduta di rifinitura sostenuta questa mattina, Serse Cosmi ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di domani (ore 15) in casa del Benevento. Il tecnico del Crotone dovrà fare a meno di Messias, escluso dai convocati a causa di una gastroenterite. Al "Ciro Vigorito" mancheranno anche gli acciaccati Cuomo, Di Carmine ed Eduardo. Recuperato, invece, l'esterno portoghese Pedro Pereira. Ecco i 22 convocati: 1 CORDAZ, 5 GOLEMIC, 6 MAGALLAN, 7 OUNAS, 8 CIGARINI, 10 BENALI, 11 DRAGUS, 13 LUPERTO, 16 FESTA, 17 MOLINA, 20 ROJAS, 21 ZANELLATO, 22 CRESPI, 24 D'APRILE, 25 SIMY, 26 DJIDJI, 32 PEDRO PEREIRA, 33 RISPOLI, 34 MARRONE, 44 PETRICCIONE, 77 VULIC, 97 RIVIERE.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

