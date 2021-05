Cristiano Ronaldo torna allo Sporting Lisbona? La nostalgia del Portogallo si fa sentire forte e chiara

(Di sabato 15 maggio 2021) Altro che procuratori spietati, altro che trattative estenuanti, per quella che sarebbe un'operazione di mercato a dir poco clamorosa potrebbe bastare...la mamma! Stiamo parlando di, uno che gli avversari li affronta senza farsi intimorire (anzi, spesso avviene il contrario), ma che di fronte alla signora Dolores alza bandiera bianca. Proprio lei, infatti, potrebbe essere la chiave per regalare la notizia dell'anno, quella del possibile ritorno di CR7. Perché se tre indizi fanno una prova, stavolta la prova c'è eccome. O almeno possiamo tentare qualche supposizione. Festa scudetto «Muitos Parabéns CAMPEÕES!», ha scrittosul suo profilo Instagram per celebrare la vittoria del campionato portoghese del suo ...

La sensazione è che, a prescindere da come finirà la stagione, almeno uno tra, Dybala e Morata dirà addio, per motivi contrattuali o economici. E che i bianconeri stiano cercando da ...Infine la coppia d'attacco dove senza dubbio Dybala sembra avere scavalcato Morata nelle gerarchie di Pirlo per affiancaredal primo minuto. LE SCELTE DI CONTE Anche sul fronte ...Le parole della mamma, l'affetto per il «suo» Sporting Lisbona, tornare dove si è stati bene: e se Ronaldo prendesse una decisione clamorosa?Questa sera quindi la squadra del tecnico bresciano cercherà la vittoria, con i nerazzurri neoscudettati che proveranno a mettere fine alle speranze dei bianconeri: i pali della porta juventina sarann ...