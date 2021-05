Covid, viaggi e quarantena: cosa cambia, le regole da domani 16 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Covid, viaggi e quarantena, da domani 16 maggio è in vigore un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che prevede “l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, senza obbligo di quarantena”, comunica il ministero. “Resta, dunque, l’obbligo di esibire all’arrivo un tampone molecolare o antigenico con esito negativo, effettuato nelle 48 ore che precedono l’arrivo in Italia. Con la stessa ordinanza sono state prorogate le misure restrittive nei confronti del Brasile fino al 30 luglio 2021”. Con un’altra ordinanza, il ministro della Salute “ha esteso la sperimentazione dei voli Covid tested, già in funzione negli aeroporti di Roma e Milano, anche agli scali di Venezia e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021), da16è in vigore un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che prevede “l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, senza obbligo di”, comunica il ministero. “Resta, dunque, l’obbligo di esibire all’arrivo un tampone molecolare o antigenico con esito negativo, effettuato nelle 48 ore che precedono l’arrivo in Italia. Con la stessa ordinanza sono state prorogate le misure restrittive nei confronti del Brasile fino al 30 luglio 2021”. Con un’altra ordinanza, il ministro della Salute “ha esteso la sperimentazione dei volitested, già in funzione negli aeroporti di Roma e Milano, anche agli scali di Venezia e ...

