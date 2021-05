Covid Veneto, oggi 343 contagi e 8 morti: bollettino 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 343 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 15 maggio, secondo i dati della Protezione Civile sull’epidemia di Covid-19 nella regione. Da ieri, registrati altri 8 morti che portano il totale a 11.483 dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 15.894 (-841). I dimessi/guariti sono 392.524 (+1.176). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 343 ida coronavirus in, 15, secondo i dati della Protezione Civile sull’epidemia di-19 nella regione. Da ieri, registrati altri 8che portano il totale a 11.483 dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 15.894 (-841). I dimessi/guariti sono 392.524 (+1.176). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

