Covid, vaccini nelle aziende: il documento Inail con le regole e le priorità (Di sabato 15 maggio 2021) L’Inail, il governo e le Regioni hanno messo a punto un piano per l’effettuazione dei vaccini nelle aziende: quali sono i lavoratori con priorità? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) L’, il governo e le Regioni hanno messo a punto un piano per l’effettuazione dei: quali sono i lavoratori con? su Notizie.it.

Advertising

RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - ladyonorato : Nel Regno Unito, al 5 maggio registrati 1143 morti per i vaccini, la maggior parte con Astrazeneca. - Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - CarlaPintor1 : RT @ONEinItalia: 9 italiani e italiane su 10 pensano che, per porre fine alla pandemia, i vaccini debbano essere distribuiti in tutto il mo… - LaZebraAPuah : @bettytheacubi Ma perché credete a tutte queste stupidaggini, Elisabetta? -