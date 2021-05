Covid, vaccini in azienda: verso inizio della campagna a giugno (Di sabato 15 maggio 2021) Il commissario straordinario all’emergenza Figliuolo punta a far partire la campagna di somministrazione dei farmaci anticoronavirus nei luoghi di lavoro dal prossimo mese. L’Inail sta lavorando a un documento che individua le classi produttive che saranno vaccinate per prime, sulla base del rischio di contagio. Tra queste industria alimentare, commercio, trasporti, parrucchieri ed estetisti Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 maggio 2021) Il commissario straordinario all’emergenza Figliuolo punta a far partire ladi somministrazione dei farmaci anticoronavirus nei luoghi di lavoro dal prossimo mese. L’Inail sta lavorando a un documento che individua le classi produttive che saranno vaccinate per prime, sulla base del rischio di contagio. Tra queste industria alimentare, commercio, trasporti, parrucchieri ed estetisti

Advertising

ladyonorato : Nel Regno Unito, al 5 maggio registrati 1143 morti per i vaccini, la maggior parte con Astrazeneca. - RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - GiuliaGrilloM5S : Il Ministro #Giorgetti venga a riferire in #Parlamento della questione ReiThera e soprattutto degli esiti finora ra… - SIENANEWS : Vaccini anti-covid: in Toscana via libera alle agende per over 40, tutta la fascia potrà prenotare entro venerdì... - mvincenzo : RT @SkyTG24: Covid Campania, vaccini: 6mila prenotati in 15 minuti per l'Astra Day a Caserta -