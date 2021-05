Covid, vaccinato il 32,5% dei marchigiani e sugli over 80 siamo arrivati al 92,5%. Oggi prenota la fascia 50 - 59 anni, ecco da quando e ... (Di sabato 15 maggio 2021) ANCONA - Il 32,5% della popolazione marchigiana ha copertura vaccinale contro il Covid . Dai dati aggiornati a ieri, emerge come su una platea di soggetti dai 16 anni in su stimata dall'Istat in 1.452. Leggi su corriereadriatico (Di sabato 15 maggio 2021) ANCONA - Il 32,5% della popolazione marchigiana ha copertura vaccinale contro il. Dai dati aggiornati a ieri, emerge come su una platea di soggetti dai 16in su stimata dall'Istat in 1.452.

