Covid, ultime notizie. Da oggi aperte spiagge e piscine, via quarantena da Paesi Ue (Di sabato 15 maggio 2021) Covid, LE ultime notizie DI oggi 15 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO Covid ultime notizie oggi – È atteso per la settimana prossima il nuovo decreto anti-Covid, che dovrebbe entrare in vigore dal 24 maggio. Intanto, in Italia sono più di 8 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 15 maggio, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie Ore 8.30 – Riaprono le piscine – Nelle regioni in zona gialla da sabato 15 giugno potranno riaprire tutte le piscine pubbliche e ... Leggi su tpi (Di sabato 15 maggio 2021), LEDI15 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO– È atteso per la settimana prossima il nuovo decreto anti-, che dovrebbe entrare in vigore dal 24 maggio. Intanto, in Italia sono più di 8 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte lesul-19 di, sabato 15 maggio, aggiornate in tempo reale. ?Ore 8.30 – Riaprono le– Nelle regioni in zona gialla da sabato 15 giugno potranno riaprire tutte lepubbliche e ...

albertoangela : #Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rin… - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - tempostretto : Un nuovo articolo: (In una Salina “covid free” torna MareFestival. Maria Grazia Cucinotta è la madrina) è stato pub… - domenicot69 : RT @AllineatoNon: VIOLENZA INAUDITA 'Mi intubano ma non voglio': le ultime parole di Cristopher Mansilla, ciclista morto di Covid https://t… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Eolie covid free, Giardina: 'Diventerà Bellissima tiene fede ai suoi impegni') è stato pubblica… -