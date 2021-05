Covid Toscana, oggi 491 contagi: bollettino 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 491 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 491 su 24.061 test di cui 12.374 tamponi molecolari e 11.687 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,04% (6,2 sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. “Tutti i 15.269 estremamente vulnerabili e 7.471 relativi caregiver per i quali è ammessa la vaccinazione registrati fino a ieri, stanno ricevendo un messaggio SMS con il codice per prenotare il proprio appuntamento sul portale. Vaccini attualmente somministrati: 1.637.471”, aggiunge facendo il punto sulla campagna di vaccinazione nella regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 491 ida coronavirus in, 15, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 491 su 24.061 test di cui 12.374 tamponi molecolari e 11.687 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,04% (6,2 sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. “Tutti i 15.269 estremamente vulnerabili e 7.471 relativi caregiver per i quali è ammessa la vaccinazione registrati fino a ieri, stanno ricevendo un messaggio SMS con il codice per prenotare il proprio appuntamento sul portale. Vaccini attualmente somministrati: 1.637.471”, aggiunge facendo il punto sulla campagna di vaccinazione nella regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

