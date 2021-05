Covid: tavolino condiviso per ristoranti senza spazi esterni (Di sabato 15 maggio 2021) La Sardegna torna in fascia gialla e i riaprono bar e ristoranti, ma si potrà consumare solo nei tavoli all'aperto. E tutti i titolari degli esercizi pubblici che non hanno spazi esterni rischiano di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) La Sardegna torna in fascia gialla e i riaprono bar e, ma si potrà consumare solo nei tavoli all'aperto. E tutti i titolari degli esercizi pubblici che non hannorischiano di ...

Advertising

Rickyrickyric89 : RT @diavolisempre: Respinto il ricorso della lazio per ottenere il 3 a 0 a tavolino contro il torino. La gara è in programma il 18 maggio.… - diavolisempre : Respinto il ricorso della lazio per ottenere il 3 a 0 a tavolino contro il torino. La gara è in programma il 18 mag… - cheamarena : 0-3 a tavolino per la Roma. Indecente che un marcatore del match sia stato sorpreso in un hotel alle tre del mattin… - Tony94681738 : RT @benq_antonio: DA NON CREDERE 'Quindi abbiamo CAPITO bene?? non c'è nessuna prova scientifica che i ristoranti devono stare chiusi' pensa… - ilbeagle : RT @benq_antonio: DA NON CREDERE 'Quindi abbiamo CAPITO bene?? non c'è nessuna prova scientifica che i ristoranti devono stare chiusi' pensa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tavolino Covid: tavolino condiviso per ristoranti senza spazi esterni La Sardegna torna in fascia gialla e i riaprono bar e ristoranti, ma si potrà consumare solo nei tavoli all'aperto. E tutti i titolari degli esercizi pubblici che non hanno spazi esterni rischiano di ...

Riaperture Cra, "accarezzare mia mamma dopo oltre un anno è un'emozione indescrivibile" ... come Maria Rosa e Lara, un'altra ospite 91enne, si sono riviste oggi sedute, vicino, a un tavolino ...Manuela e Maria Rosa hanno i requisiti previsti dall'ordinanza (la Certificazione verde Covid - 19),...

Covid: tavolino condiviso per ristoranti senza spazi esterni - Cronaca ANSA Nuova Europa Rende, sorpresi a consumare ai tavoli a mezzanotte. Sanzioni e birreria chiusa RENDE (CS) – Nella serata di ieri i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno elevato una sanzione amministrativa nel confronti del titolare di una birreria del centro e di 20 clienti, sorpresi intorno ...

Torna la zona gialla, bar del centro pronti per mettere i tavolini all’aperto MONREALE, 15 maggio – Può essere interpretato come un piccolo, timido passo verso la normalità. Verso la riapertura dei locali cittadini, da tanto tempo impossibilitati ad ospitare la clientela fatta ...

La Sardegna torna in fascia gialla e i riaprono bar e ristoranti, ma si potrà consumare solo nei tavoli all'aperto. E tutti i titolari degli esercizi pubblici che non hanno spazi esterni rischiano di ...... come Maria Rosa e Lara, un'altra ospite 91enne, si sono riviste oggi sedute, vicino, a un...Manuela e Maria Rosa hanno i requisiti previsti dall'ordinanza (la Certificazione verde- 19),...RENDE (CS) – Nella serata di ieri i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno elevato una sanzione amministrativa nel confronti del titolare di una birreria del centro e di 20 clienti, sorpresi intorno ...MONREALE, 15 maggio – Può essere interpretato come un piccolo, timido passo verso la normalità. Verso la riapertura dei locali cittadini, da tanto tempo impossibilitati ad ospitare la clientela fatta ...