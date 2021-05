Covid: sindaco Taormina, ‘favorevolissimo a richiamo vaccino in vacanza, anche per stranieri’ (3) (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – E sull’estate che sta arrivando, il sindaco di Taormina spiega: “Mi aspetto un boom, ma purtroppo ormai metà dell’anno è perso… Ci saranno alberghi e ristoranti che non apriranno. Soprattutto, un’azienda che deve pagare il canone di affitto o perché deve assumere del personale non può farlo nell’incertezza attuale, deve fare dei calcoli. Detto questo, ci aspettiamo un grosso flusso, come l’anno scorso, ma 4 mesi di turismo non possono compensare in intero anno. Taormina lavora per buona parte con i turisti stranieri. Togliere la quarantena per chi arriva dai paesi Ue è già un passo avanti. Vedremo…”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – E sull’estate che sta arrivando, ildispiega: “Mi aspetto un boom, ma purtroppo ormai metà dell’anno è perso… Ci saranno alberghi e ristoranti che non apriranno. Soprattutto, un’azienda che deve pagare il canone di affitto o perché deve assumere del personale non può farlo nell’incertezza attuale, deve fare dei calcoli. Detto questo, ci aspettiamo un grosso flusso, come l’anno scorso, ma 4 mesi di turismo non possono compensare in intero anno.lavora per buona parte con i turisti stranieri. Togliere la quarantena per chi arriva dai paesi Ue è già un passo avanti. Vedremo…”. L'articolo CalcioWeb.

