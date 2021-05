Covid: sindaco Cefalù, 'chiediamo con forza sì a richiamo vaccini anche ai turisti' (Di sabato 15 maggio 2021) Palermo, 15 mag. (Adnkronos) - "chiediamo con forza che si possano fare i richiami dei vaccini anche nelle località di vacanza. Speriamo che si possa attuare". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Cefalù (Palermo), nota località turistica della Sicilia occidentale, parlando della possibilità di potere fare i richiami dei vaccini anche ai non residenti. "La seconda dose ai turisti può essere fatta in qualsiasi posto - dice Lapunzina - a Cefalù abbiamo da ieri la possibilità del Palazzetto dello Sport con la possibilità di fare vaccini di tutti i tipi. Noi chiediamo proprio questo: di far fare i vaccini, ovunque ci si trovi". E sul turismo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Palermo, 15 mag. (Adnkronos) - "conche si possano fare i richiami deinelle località di vacanza. Speriamo che si possa attuare". Lo ha detto all'Adnkronos ildi(Palermo), nota localitàca della Sicilia occidentale, parlando della possibilità di potere fare i richiami deiai non residenti. "La seconda dose aipuò essere fatta in qualsiasi posto - dice Lapunzina - aabbiamo da ieri la possibilità del Palazzetto dello Sport con la possibilità di faredi tutti i tipi. Noiproprio questo: di far fare i, ovunque ci si trovi". E sul turismo a ...

