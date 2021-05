Covid: sindaco Cefalù, 'chiediamo con forza sì a richiamo vaccini anche ai turisti' (Di sabato 15 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

Adnkronos : #Covid, rischio assembramenti. Niente Corsa alla Festa dei Ceri di Gubbio. - TV7Benevento : Covid: sindaco Cefalù, 'chiediamo con forza sì a richiamo vaccini anche ai turisti'... - TV7Benevento : Covid: sindaco Taormina, 'favorevolissimo a richiamo vaccino in vacanza, anche per stranieri' (3)... - TV7Benevento : Covid: sindaco Taormina, 'favorevolissimo a richiamo vaccino in vacanza, anche per stranieri' (2)... - occhio_notizie : Covid a Montoro, 5 nuovi casi positivi: l'aggiornamento del sindaco Giaquinto -