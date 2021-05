Covid Sicilia 557, nuovi casi e 10 morti: bollettino 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 557 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi, 15 maggio, in Sicilia su 19.981 tamponi processati. Dieci i morti e 1.043 pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in tutto, sono 17.513 i positivi – 496 in meno rispetto a ieri – e di questi 833 sono ricoverati in regime ordinario, 114 in terapia intensiva e 16.566 quelli in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 557 idi19 registrati oggi, 15, insu 19.981 tamponi processati. Dieci ie 1.043 pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in tutto, sono 17.513 i positivi – 496 in meno rispetto a ieri – e di questi 833 sono ricoverati in regime ordinario, 114 in terapia intensiva e 16.566 quelli in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

