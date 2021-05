Covid | si sottopone al vaccino | poi l’immane tragedia

Leggi su chenews

(Di sabato 15 maggio 2021) Un’anziana donna di 77 anni è venuta a mancare due giorni dopo aver ricevuto ilModerna. Si cerca una possibile correlazione. Infermiera che somministraanti-(AdobeStock)Terribile la storia di una donna 77enne di Collepasso che è deceduta appena due giorni dopo aver ricevuto il. L’anziana è venuta a mancare lo scorso 26 aprile. Il farmaco che le era stato inoculato era il Moderna. Aveva ricevuto la dose nel pomeriggio del 24 in casa propria visto che era un soggetto non deambulante. Naturalmente non è accertato che vi sia una reale correlazione tra ile il decesso. Come da prassi in questi casi però il medico di base della donna ha subito contattato il Dipartimento di prevenzione per un controllo approfondito. Purtroppo, soprattutto quando si ...