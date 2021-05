Covid: oltre 20 morti sospette sotto lente procura Genova (Di sabato 15 maggio 2021) Sono oltre venti i casi di morti sospette per Covid su cui indaga la procura di Genova. Sulla scrivania del pubblico ministero Arianna Ciavattini e dell'aggiunto Francesco Pinto sono arrivati decine ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Sonoventi i casi dipersu cui indaga ladi. Sulla scrivania del pubblico ministero Arianna Ciavattini e dell'aggiunto Francesco Pinto sono arrivati decine ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono oltre 73mila le imprese che rischiano di chiudere. Il 15%del totale, secondo Svimez. Circa 20mila al Sud e 17… - infoitinterno : Scuola, in Puglia per l'organico Covid spesi 96 milioni. Cgil: 'Ma in cassa ne sono rimasti oltre 56' - alessiawithtwos : leggo di mascherine usate per 6 mesi ed oltre all’ovvio sgomento causato dalla possibilità di prendere e trasmetter… - Carmela_oltre : RT @AngeloBonelli1: L’apartheid imposto da Israele ai palestinesi e’ vergognoso. Israele ha tutta la popolazione vaccinata, ma nei territor… - fraluca_pac : RT @RoccoTodero: Tribunale Belluno nella sentenza sui medici novax: “non è scientificamente provato che il vaccino per cui è causa prevenga… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Covid: oltre 20 morti sospette sotto lente procura Genova Sono oltre venti i casi di morti sospette per Covid su cui indaga la procura di Genova. Sulla scrivania del pubblico ministero Arianna Ciavattini e dell'aggiunto Francesco Pinto sono arrivati decine di ...

AMICI: tutto pronto per la finale. Chi vincerà la 20esima edizione del talent? ...maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell'emergenza Covid - 19. 18 anni appena compiuti, un disco di Platino, due dischi d'Oro e oltre 2 milioni di ascoltatori ...

Covid, nel mondo oltre 3,35 milioni di morti: i dati Adnkronos Covid Italia, bollettino oggi 15 maggio: 6.659 nuovi casi e 136 morti Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 15 maggio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 6.659, 136 i morti. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati ...

Coronavirus Italia: il calo continua, oggi 6.656 casi e 136 vittime Sono in leggero calo oggi in Puglia i nuovi casi positivi al Covid 19 a fronte di un aumento del numero di test. Anche i decessi calano. Un balzo notevole si registra ancora per quanto riguarda i guar ...

Sonoventi i casi di morti sospette persu cui indaga la procura di Genova. Sulla scrivania del pubblico ministero Arianna Ciavattini e dell'aggiunto Francesco Pinto sono arrivati decine di ......maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell'emergenza- 19. 18 anni appena compiuti, un disco di Platino, due dischi d'Oro e2 milioni di ascoltatori ...Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 15 maggio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 6.659, 136 i morti. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati ...Sono in leggero calo oggi in Puglia i nuovi casi positivi al Covid 19 a fronte di un aumento del numero di test. Anche i decessi calano. Un balzo notevole si registra ancora per quanto riguarda i guar ...