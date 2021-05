Covid, oggi 6.659 casi e 136 morti: il bollettino del 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 15 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 6.659 Decessi: 136 Tamponi effettuati: 294.686 Terapie intensive: -55 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 332.830 casi totali: 4.153.374 Decessi: 124.063 Guariti: 3.696.481 In Italia oggi, sabato 15 maggio 2021, si registrano 6.659 nuovi positivi e 136 morti. Ieri c’erano stati 7.567 nuovi casi e 182 morti. In totale sono stati effettuati 294.686 tamponi (ieri erano stati 298.186). Le persone attualmente positive al Covid sono 332.830 (-6.776). Il bilancio delle vittime ammonta a 124.063 (+136). I guariti invece sono 3.696.481 (+13.292) per un ... Leggi su tpi (Di sabato 15 maggio 2021)ITALIA, ILDI152021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 6.659 Decessi: 136 Tamponi effettuati: 294.686 Terapie intensive: -55 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 332.830totali: 4.153.374 Decessi: 124.063 Guariti: 3.696.481 In Italia, sabato 152021, si registrano 6.659 nuovi positivi e 136. Ieri c’erano stati 7.567 nuovie 182. In totale sono stati effettuati 294.686 tamponi (ieri erano stati 298.186). Le persone attualmente positive alsono 332.830 (-6.776). Il bilancio delle vittime ammonta a 124.063 (+136). I guariti invece sono 3.696.481 (+13.292) per un ...

zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - Tg3web : Lunedì prossimo entrerà in vigore la nuova mappa delle restrizioni anti covid, con tutte le regioni in giallo trann… - antoguerrera : ?? Oggi ZERO MORTI per Covid in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord ?? ???????????? - occhio_notizie : Covid in Veneto, 343 nuovi positivi e 8 decessi nelle ultime 24 ore - stechio : @genna65 @LaStampa Oggi 22 morti di Covid ad Arezzo -