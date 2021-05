Covid: nuovo record di vaccinazioni in Sicilia, raggiunta quota 55 mila somministrazioni (Di sabato 15 maggio 2021) Palermo, 15 mag. (Adnkronos) - nuovo record di vaccinazioni in Sicilia. Alle 21 è stato raggiunto negli hub dell'isola la quota di quasi 55 mila somministrazioni di vaccino. Si tratta di 54.924 vaccini, di cui 39.721 alla prima somministrazione e 15.203 per il richiamo. Intanto, da domani in tutti gli Hub e centri di somministrazione dell'Asp di Palermo, l'Open Day - cioè la possibilità di effettuare la vaccinazione antiCovid senza prenotazione - sarà possibile soltanto per la tipologia di siero Astra Zeneca e Johnson & Johnson. E', invece, sospeso l'Open Day per Pfizer e Moderna. A queste ultime due tipologie di vaccino avranno accesso soltanto coloro i quali hanno prenotato la somministrazione. "La risposta straordinaria di adesione alla campagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Palermo, 15 mag. (Adnkronos) -diin. Alle 21 è stato raggiunto negli hub dell'isola ladi quasi 55di vaccino. Si tratta di 54.924 vaccini, di cui 39.721 alla prima somministrazione e 15.203 per il richiamo. Intanto, da domani in tutti gli Hub e centri di somministrazione dell'Asp di Palermo, l'Open Day - cioè la possibilità di effettuare la vaccinazione antisenza prenotazione - sarà possibile soltanto per la tipologia di siero Astra Zeneca e Johnson & Johnson. E', invece, sospeso l'Open Day per Pfizer e Moderna. A queste ultime due tipologie di vaccino avranno accesso soltanto coloro i quali hanno prenotato la somministrazione. "La risposta straordinaria di adesione alla campagna ...

Advertising

MenegazziMarina : @EsteriLega @thewaterflea 'Le cure per il covid esistono, il nostro governo non ha mai voluto adottarle perché le c… - TV7Benevento : Covid: nuovo record di vaccinazioni in Sicilia, raggiunta quota 55 mila somministrazioni... - MenegazziMarina : @ladyonorato 'Le cure per il covid esistono, il nostro governo non ha mai voluto adottarle perché le case farmaceut… - MenegazziMarina : @gabrillasarti2 'Le cure per il covid esistono, il nostro governo non ha mai voluto adottarle perché le case farmac… - CODEMlNO : @succodifungo IKR ancora non riesco a credere che sia successo veramente ?????? è passato troppo tempo voglio un altro… -