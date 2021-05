Covid | Moratti | “Fare il richiamo del vaccino in vacanza? Praticamente impossibile” – Video

(Di sabato 15 maggio 2021) “Rispetto alla possibilità di vaccinare nei luoghi di, ne abbiamo discusso in Conferenza Stato- Regioni. L’indicazione che è emersa è quella condivisa con il presidente Fedriga: èpensare di vaccinare nelle diverse regioni perché c’è un aspetto di distribuzione dei vaccini, di logistica, di tipologie die di medici che devono vaccinare senza sapere il numero di persone che devono essere vaccinate”. Lo ha detto l’assessora al Weldella Regione Lombardia, Letizia, durante la conferenza stampa organizzata a Palazzo Lombardia, a Milano, in cui la Regione ha fatto il punto sulla campagna vaccinale sul suo territorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Parola di Letizia, assessore regionale al Welfare che ieri, sollecitata dai giornalisti, ha risposto senza ... con la seconda, addirittura, reduce, ad ottobre, da un'ondatache l'aveva ...Apriranno giovedì 20 maggio le prenotazioni delle vaccinazioni anti -per la fascia 40 - 49 anni con somministrazione dai primi di giugno. Il giovedì successivo (27 ... Letizia. "...Prosegue la campagna massiva delle vaccinazioni anti Covid-19. Ecco il calendario con tutte le date. Legnanese – Rhodense – Varesotto – Step by step la campagna massiva dei vaccini anti Covid-19 pros ...Aprono giovedì 20 maggio le prenotazioni della vaccinazione anti-Covid per gli under 50 appartenenti alla ... e alla vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Vaccinazione under 50 dal ...