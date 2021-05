Covid Lombardia | oggi 1 154 contagi e 22 morti | bollettino 15 maggio

Advertising

Su 48.952 tamponi effettuati sono 1.154 i nuovi casi in, con il tasso di positività in leggero calo al 2,3% (ieri 2.6%). Scende ancora il numero di ricoverati nelle terapie intensive ( - 21, 390) e negli altri reparti ( - 92, 2159). I decessi ...Di questi, 12.493 sono ricoverati nei repartiordinari e 1.805 in terapia intensiva per ilin Italia (entrambi i dati sono in discesa). Per quanto riguarda le regioni, solo la...Prosegue, anche se in alcune zone più lentamente che in altre, la discesa del contagio in provincia di Como. Oggi sono stati registrati 125 nuovi positivi un leggero rialzo rispetto a ieri (erano 111) ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 15 maggio. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 6.659 (ieri 7.567) per complessivi 4.153.374 ...